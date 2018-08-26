В Перми банда псевдогазовиков грабила пенсионеров

СЕГОДНЯ 07:26 2018-08-26T07:26:30+03:00

Грабители проникали в дом к престарелым людям под видом работников газовых служб

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Целый набор поддельных удостоверений работников газовых и социальных служб обнаружили полицейские при задержании банды грабителей, которые специализировались на ограблении престарелых пермяков. Орудовали они с начала 2017 года.

В банде было пятеро подельников в возрасте от 21 до 37 лет: трое - из Прикамья, а также жители Свердловской и Саратовской областей.

- Они проникали в квартиры пенсионеров под видом работников газовой службы, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Попав в дом, похищали у потерпевших денежные средства и ценные вещи. При этом не брезговали ничем: суммы ущерба варьируются от 1 до 250 тысяч рублей.

Сейчас расследование уголовного дела о серийных преступлениях завершено, оно передано в суд. Фигурантам предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и краже, совершенными организованной группой. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Самый молодой из подельников, 21-летний житель Прикамья, заключил досудебное соглашение, его дело будет рассматриваться в особом порядке.