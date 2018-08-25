В сентябре откроется прямой рейс из Перми в Минеральные Воды

СЕГОДНЯ 18:42 2018-08-25T18:43:10+03:00

Билеты на новые направления уже есть в продаже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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С 18 сентября возобновляются прямые авиарейсы из Перми в Минеральные Воды. Как сообщают в пресс-службе аэропорта "Большое Савино", вылеты из Перми будут осуществляться в 5.15 по местному времени два раза в неделю, по вторникам и субботам. Время в пути - 3 часа 30 минут. Билеты уже поступили в продажу.

Авирейсы будет выполнять авиакомпания «Победа», который уже возит пермяков в Москву (Внуково), Сочи и Анапу.

Кроме того, напомним, что «Победа» открыла продажу билетов на новый регулярный прямой рейс в Тбилиси из Перми. Полеты будут выполняться с 29 октября по понедельникам, средам и пятницам. Время перелета составит 3 ч 25 минут.

- Рейс в Тбилиси открывается впервые для Пермского края и станет вторым направлением, связывающим прямым авиасообщением Пермский край и Грузию, - отмечают в "Большом Савино". - Напомним, что с 15 мая этого года авиакомпания «ЮВТ Аэро» успешно выполняет рейсы из Перми в Батуми и обратно.