2018-08-25T13:36:59+03:00
Происшествия

В Прикамье в ДТП с грузовиком погиб водитель Prado

49-летний мужчина не справился с управлением
Вероника РАНГУЛОВА
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архив "КП"архив "КП"Фото: архив "КП"
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Страшная авария случилась в ночь на субботу, 25 августа, на автодороге Пермь - Березники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло в 2.25 ночи. По предварительной информации, 49-летний водитель Toyota Prado не справился с управлением и на 27-м километре трассы столкнулся с грузовым автомобилем "Урал".

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте происшествия. По данному факту назначена проверка.

Напомним, еще одна авария случилась накануне в пятницу в Индустриальном районе Перми. В районе дома 10 по улице Леонова 41-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Голф», сбил восьмилетнюю девочку.

Очевидцы вызвали на место происшествия Скорую и полицию. Пострадавшего ребенка с ушибами доставили в больницу. К счастью, травмы оказались не опасными для жизни. Девочке назначено амбулаторное лечение.

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