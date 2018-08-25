В Прикамье в ДТП с грузовиком погиб водитель Prado

СЕГОДНЯ 13:36 2018-08-25T13:36:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария случилась в ночь на субботу, 25 августа, на автодороге Пермь - Березники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло в 2.25 ночи. По предварительной информации, 49-летний водитель Toyota Prado не справился с управлением и на 27-м километре трассы столкнулся с грузовым автомобилем "Урал".

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте происшествия. По данному факту назначена проверка.

Напомним, еще одна авария случилась накануне в пятницу в Индустриальном районе Перми. В районе дома 10 по улице Леонова 41-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Голф», сбил восьмилетнюю девочку.

Очевидцы вызвали на место происшествия Скорую и полицию. Пострадавшего ребенка с ушибами доставили в больницу. К счастью, травмы оказались не опасными для жизни. Девочке назначено амбулаторное лечение.