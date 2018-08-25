Жители Прикамья смогут получить медсправки в садик по субботам

СЕГОДНЯ 13:06 2018-08-25T13:06:31+03:00

В этом году в детские сады пойдут более 170 тысяч детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Кабинеты врачей будут работать по выходным до 1 сентября

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По данным министерства образования и науки Пермского края, в этом учебном году в дошкольные образовательные учреждения пойдут около 171 тысячи детей.

Как сообщили в краевом минздраве, для удобства родителей, оформляющих детей в детские сады, меняется расписание работы детских поликлиник.

- До начала учебного года в краевых детских поликлиниках по субботам будут работать кабинеты выдачи справок и направлений, - отметили в ведомстве. - Это позволит сократить нагрузку на врачей и уменьшить очереди на получение справок в дошкольные образовательные учреждения.

Раньше получить справку или направление можно было только в будние дни.

По информации минздрава, порядка 30% дошколят получают медицинские документы именно в выходные.

- Во время предшкольной суеты не все родители успевают в рабочее время получить необходимые для детей справки и направления, - пояснил министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. - Поэтому мы решили облегчить этот процесс и сделать его более комфортным.

ВАЖНО

Как работают кабинеты

Кабинеты для получения справок и направлений будут работать по субботам до начала учебного года, в том числе 1 сентября. С 8 сентября детские поликлиники вернутся к обычному режиму работы – с 9.00 до 15.00 в будние дни.