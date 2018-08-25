2018-08-25T13:06:31+03:00
Общество

Жители Прикамья смогут получить медсправки в садик по субботам

Кабинеты врачей будут работать по выходным до 1 сентября
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
В этом году в детские сады пойдут более 170 тысяч детейВ этом году в детские сады пойдут более 170 тысяч детейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

По данным министерства образования и науки Пермского края, в этом учебном году в дошкольные образовательные учреждения пойдут около 171 тысячи детей.

Как сообщили в краевом минздраве, для удобства родителей, оформляющих детей в детские сады, меняется расписание работы детских поликлиник.

- До начала учебного года в краевых детских поликлиниках по субботам будут работать кабинеты выдачи справок и направлений, - отметили в ведомстве. - Это позволит сократить нагрузку на врачей и уменьшить очереди на получение справок в дошкольные образовательные учреждения.

Раньше получить справку или направление можно было только в будние дни.

По информации минздрава, порядка 30% дошколят получают медицинские документы именно в выходные.

- Во время предшкольной суеты не все родители успевают в рабочее время получить необходимые для детей справки и направления, - пояснил министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. - Поэтому мы решили облегчить этот процесс и сделать его более комфортным.

ВАЖНО

Как работают кабинеты

Кабинеты для получения справок и направлений будут работать по субботам до начала учебного года, в том числе 1 сентября. С 8 сентября детские поликлиники вернутся к обычному режиму работы – с 9.00 до 15.00 в будние дни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье в ДТП с грузовиком погиб водитель Prado
В Прикамье у двухлетнего ребенка выявили корь
В Перми улицу Николая Островского закрыли на ремонт
В Перми водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку
В Перми при строительстве дома нашли артиллерийские снаряды
По факту обрушения стены ресторана «Никала Пиросмани» возбудили уголовное дело
В Перми осужден «телефонный террорист»
В Перми с 25 августа будет закрыто движение по Петропавловской
Пермячку, которую унесло в море в Крыму, спасли в Коктебельской бухте
В Березниках педофил напал на ребенка
В Перми пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Путешествие в цветочную усадьбу
Пропавший год назад 30-летний житель Пермского края найден мертвым
В Перми Генпрокуратура открыла «горячую линию» для обманутых дольщиков
В Прикамье 12-летний подросток погиб в бункере с зерном
В Перми закрыли буфет «Людмила», чтобы там никого не отравили
В Перми женщину с 14-летним ребенком сбили на пешеходном переходе
В Перми судебные приставы помогли матери вернуть дочь
Отопительный сезон в пермских школах и домах начнется 15 сентября
В Перми движение транспорта по шести полосам на ул. Героев Хасана откроют в ноябре
В Прикамье суд присяжных признал женщину виновной в убийстве своего сожителя
В Кунгуре спасли рабочего, который пострадал при разборе здания
Полицейские нашли коллектора, который избил в Перми артистку оперного театра
В Перми назначили дату рассмотрения апелляции по делу об избиении DJ Smash