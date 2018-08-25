2018-08-25T11:19:44+03:00
Общество

В Прикамье у двухлетнего ребенка выявили корь

Малыш не был привит
Вероника РАНГУЛОВА
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архив "КП"архив "КП"Фото: архив "КП"
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Как сообщили в Роспотребнадзоре, в этом году увеличилось число детей, заболевших корью. В Пермском крае медики также выявили один случай, корь подтвердилась у двухлетнего ребенка, который не был вовремя привит от этого заболевания.

- Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения, - отмечают эпидемиологи. - Вирус передается воздушно-капельным путем при кашле и чихании и при тесных личных контактах. Вирус остается активным в течение 2 часов и может быть передан инфицированным человеком приблизительно за 4 дня до появления у него сыпи и в течение 4 дней после ее появления. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

Если человек не привит и раньше не болел этой болезнью, риск заразиться очень высокий. При этом в группе риска - маленькие дети. Осложнения после болезни могут привести к летальному исходу.

Как пояснили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, первый признак кори - это высокая температура. Могут появиться насморк, кашель, слезотечение и покраснение глаз. Возможно появление белых пятен на внутренней поверхности щек.

Примерно через три дня появляется сыпь, обычно на лице и шее. Дальше сыпь распространяется по всему телу и держится почти неделю.

Сыпь состоит из мелких папул, окруженных пятном и склонных к слиянию (в этом ее отличие от краснухи, сыпь при которой не сливается).

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