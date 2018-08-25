2018-08-25T09:47:29+03:00
Общество

В Перми улицу Николая Островского закрыли на ремонт

Где повесят "кирпич" и как его объехать
Вероника РАНГУЛОВА
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Ремонт в центре Перми продлится до осениРемонт в центре Перми продлится до осениФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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С субботы, 25 августа, до 5 октября ограничили движение транспорта по улице Николая Островского (это Свердловский район Перми) - на участке от дома 13 по улице Революции до улицы Революции. Как пояснили в "Пермской сетевой компании", ограничения связаны с третьим этапом реконструкции теплосети на улице Островского.

Кроме этого, сообщили в администрации Перми, до 20 сентября будет полностью закрыто движение по улице Николая Островского - от Революции до Тимирязева.

На время ремонтных работ автобус № 14 в сторону микрорайона Юбилейный ходит по улицам Луначарского, Сибирской, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе. В обратном направлении по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Екатерининской.

Все дорожные знаки будут расставлены, автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Напомним, что с 25 августа до 24 сентября закрыто движение транспорта по Петропавловской - на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда».Ограничения также связны с реконструкцией тепловой сети.

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