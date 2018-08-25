2018-08-25T09:25:10+03:00
Происшествия

В Перми водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку

Ребенка доставили в больницу с ушибами
Вероника РАНГУЛОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: архив "КП"
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Авария с участием малолетнего ребенка случилась в Индустриальном районе Перми в пятницу, 24 августа, около 12 часов дня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в районе дома 10 по улице Леонова 41-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Голф», сбил восьмилетнюю девочку.

Очевидцы вызвали на место происшествия Скорую и полицию. Пострадавшего ребенка с ушибами доставили в больницу. К счастью, травмы оказались не опасными для жизни. Девочке назначено амбулаторное лечение.

Как отметили в полиции, по предварительной информации, ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, накануне произошла еще одна авария с участием ребенка. 23-летний водитель «Лады Гранты» в районе дома по улице Ветлужской, 2 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 53-летнюю женщину и 14-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован.

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