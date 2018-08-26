2018-08-26T06:43:56+03:00
Общество

В Перми в воскресенье отключат сразу несколько светофоров

Перекрестки и пешеходные переходы станут на время нерегулируемыми
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Водителей просят быть внимательными при проезде перекрестков, ставших нерегулируемыми.Водителей просят быть внимательными при проезде перекрестков, ставших нерегулируемыми.
Изменить размер текста:

В Пермской дирекции дорожного движения предупредили о том, что в воскресенье в Перми не будут работать сразу несколько светофоров. Их выключат на профилактику.

26 августа днем, с 10.00 до 18.00 не будут работать светофорный объект на улице Юрша в районе остановки "Гимназия №2".

С вечера 25 до ночи 27 августа отключили светофоры на пересечении улиц Ласьвинская и Магистральная. Светофорный объект не будет работать с 19.00 25 августа до часу ночи 27 августа.

27,28 и 30 августа в дневное время, с 09.00 до 19.00, будут отключать светофорный объект, расположенный на перекрестке улиц Комсомольский проспект и Екатерининская.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24