В Перми в воскресенье отключат сразу несколько светофоров

СЕГОДНЯ 06:38 2018-08-26T06:43:56+03:00

Перекрестки и пешеходные переходы станут на время нерегулируемыми

Изменить размер текста: A A

В Пермской дирекции дорожного движения предупредили о том, что в воскресенье в Перми не будут работать сразу несколько светофоров. Их выключат на профилактику.

26 августа днем, с 10.00 до 18.00 не будут работать светофорный объект на улице Юрша в районе остановки "Гимназия №2".

С вечера 25 до ночи 27 августа отключили светофоры на пересечении улиц Ласьвинская и Магистральная. Светофорный объект не будет работать с 19.00 25 августа до часу ночи 27 августа.

27,28 и 30 августа в дневное время, с 09.00 до 19.00, будут отключать светофорный объект, расположенный на перекрестке улиц Комсомольский проспект и Екатерининская.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.