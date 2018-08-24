2018-08-24T15:11:08+03:00
Происшествия

В Перми при строительстве дома нашли артиллерийские снаряды

Находки были вывезены и уничтожены
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Утром 24 августа при строительстве дома по ул. Красные казармы бригадир строителей при рытье котлована обнаружил два предмета, похожих на артиллерийские снаряды.

- На место происшествия выехали сотрудники ОМОН, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - При проверке выяснилось, что это 152- миллиметровые снаряды. Рядом с опасной находкой специалистами инженерно-технического отдела были найдены еще три снаряда.

При осмотре находки выяснили, что снаряды не представляют угрозы, поскольку взрывчатых веществ не содержали. Находки были вывезены и уничтожены.

Ранее мы писали, что в Орджоникидзевском районе Перми мужчина осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве в доме. Мужчина, находясь в лифте, позвонил диспетчеру и сообщил о том, что готовится взрыв в этом доме. На место происшествия выехали бригады спасателей, медики «скорой помощи», полицейские, энергетики и газовики. Выяснилось, что вызов был ложный, и никакой бомбы в здании нет.

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