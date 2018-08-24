В Перми осужден «телефонный террорист»

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-24T13:56:34+03:00

Суд приговорил шутника к ограничению свободы сроком на два года

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В Орджоникидзевском районе Перми мужчина осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве в доме.

Мужчина, находясь в лифте многоквартирного дома, позвонил диспетчеру и сообщил о том, что готовится взрыв в этом доме.

На место происшествия выехали бригады спасателей, медики «скорой помощи», полицейские, энергетики и газовики. Выяснилось, что вызов был ложный, и никакой бомбы в здании нет.

- В результате преступных действий осужденного нарушено нормальное функционирование правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, а также причинен материальный ущерб городской станции скорой помощи и пермскому управлению МВД на сумму в 10 тысяч рублей, - сообщили в краевой прокуратуре.

Суд приговорил «шутника» к ограничению свободы сроком на 2 года. Кроме того, с «телефонного террориста» взыскан материальный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.