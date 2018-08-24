2018-08-24T13:27:29+03:00
Общество

В Перми с 25 августа будет закрыто движение по Петропавловской

Ограничение связано с реконструкцией тепловой сети
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

С 25 августа до 24 сентября будет закрыто движение транспорта по Петропавловской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда».

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, ограничение связано с реконструкцией тепловой сети. ООО «ПСК» завершила раскопки на участке улицы Газеты «Звезда» от улицы Пермской до улицы Ленина и приступает к работам на улице Петропавловской.

Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Также мы писали, что движение автотранспорта по шести полосам на ул. Героев Хасана будет открыто на месяц раньше срока, 1 ноября. Запуск движения по левой стороне проезжей части от улицы Васильева до железнодорожного путепровода планируется в сентябре этого года. Окончание всех работ на объекте будет произведено по графику – 1 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми при строительстве дома нашли артиллерийские снаряды
По факту обрушения стены ресторана «Никала Пиросмани» возбудили уголовное дело
В Перми осужден «телефонный террорист»
Пермячку, которую унесло в море в Крыму, спасли в Коктебельской бухте
В Березниках педофил напал на ребенка
В Перми пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Путешествие в цветочную усадьбу
Пропавший год назад 30-летний житель Пермского края найден мертвым
В Перми Генпрокуратура открыла «горячую линию» для обманутых дольщиков
В Прикамье 12-летний подросток погиб в бункере с зерном
В Перми закрыли буфет «Людмила», чтобы там никого не отравили
В Перми женщину с 14-летним ребенком сбили на пешеходном переходе
В Перми судебные приставы помогли матери вернуть дочь
Отопительный сезон в пермских школах и домах начнется 15 сентября
В Перми движение транспорта по шести полосам на ул. Героев Хасана откроют в ноябре
В Прикамье суд присяжных признал женщину виновной в убийстве своего сожителя
В Кунгуре спасли рабочего, который пострадал при разборе здания
Полицейские нашли коллектора, который избил в Перми артистку оперного театра
В Перми назначили дату рассмотрения апелляции по делу об избиении DJ Smash