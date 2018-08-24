В Перми с 25 августа будет закрыто движение по Петропавловской

СЕГОДНЯ 13:27 2018-08-24T13:27:29+03:00

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С 25 августа до 24 сентября будет закрыто движение транспорта по Петропавловской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда».

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, ограничение связано с реконструкцией тепловой сети. ООО «ПСК» завершила раскопки на участке улицы Газеты «Звезда» от улицы Пермской до улицы Ленина и приступает к работам на улице Петропавловской.

Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Также мы писали, что движение автотранспорта по шести полосам на ул. Героев Хасана будет открыто на месяц раньше срока, 1 ноября. Запуск движения по левой стороне проезжей части от улицы Васильева до железнодорожного путепровода планируется в сентябре этого года. Окончание всех работ на объекте будет произведено по графику – 1 декабря.