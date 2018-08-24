2018-08-24T11:53:36+03:00
Происшествия

Пермячку, которую унесло в море в Крыму, спасли в Коктебельской бухте

39-летняя туристка оказалась на расстоянии в 800 метров от берега
Константин КЯКИНЕН
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В Крыму спасли пермскую туристку. При патрулировании акватории Черного моря в районе Коктебельской бухты сотрудники водолазно-спасательной группы обнаружили женщину.

- 39-летняя пермячка купалась в море и ее стало уносить в море, - рассказали в ГУ МЧС России по Крыму. - Она оказалась на расстоянии в 800 метров от берега. Спасатели вовремя подоспели ей на помощь. Женщину подняли на борт спецсудна и отвезли на берег.

Женщина поблагодарила спасателей, помощь медиков ей не потребовалась.

Ранее мы писали, что в Губахе найдено тело 30-летнего Рашида В., который пропал еще год назад. Напомним, в выходные в июле 2017 года он с друзьями поехал на рыбалку на реку Косьва. Ночью он в одиночку поплыл на металлической лодке по Широковскому водохранилищу со стороны притока Няр и пропал. Мужчину разыскивали волонтеры и полиция. Была зацепка - лодка, которую прибило к берегу. Но, как рассказал друг Рашида В., его нашли мертвым.

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