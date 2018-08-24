2018-08-24T14:26:53+03:00
Происшествия

В Березниках педофил напал на ребенка

Заведено уголовное дело, решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Березниках задержали 46-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, мужчина пытался совершить особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетнего ребенка на улице.

Ему предъявлено первоначальное обвинение в совершении вышеуказанного преступления. Сегодня, 24 августа, судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что в Губахе найдено тело 30-летнего Рашида В., который пропал еще год назад. Напомним, в выходные в июле 2017 года он с друзьями поехал на рыбалку на реку Косьва. Ночью он в одиночку поплыл на металлической лодке по Широковскому водохранилищу со стороны притока Няр и пропал. Его разыскивали волонтеры и полиция. Была зацепка - лодка, которую прибило к берегу. Но, как рассказал друг Рашида В., его нашли мертвым.

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