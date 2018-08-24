В Перми пройдет экстремальный забег «Стальной характер»

СЕГОДНЯ 11:17 2018-08-24T11:19:27+03:00

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25 августа на лыжной базе «Динамо» (ул. Самаркандская, 2) состоится экстремальный забег «Стальной характер».

Для экстремалов подготовлена уникальная трасса протяженностью в 8 км с более 20 препятствиями. Участникам соревнований предстоит преодолеть четырехметровый бастион, нырнуть в ледяную ванну, проползти под колючей проволокой и многое другое.

В забеге могут принять все желающие старше 18 лет. Трассу можно проходить как одному, так и командой, в составе которой могут быть друзья, знакомые, родственники, коллеги. Попробовать пройти все испытания могут как неподготовленные люди, так и профессиональные спортсмены.

Регистрация участников начнется в 8 утра. Официальное открытие соревнований и старт первого забега намечен на 12 часов.

В прошлом году «Стальной характер» показали 800 человек. В этом году планируется, что выступят около 1500 спортсменов.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.