2018-08-24T11:19:27+03:00
Спорт

В Перми пройдет экстремальный забег «Стальной характер»

Участникам соревнований предстоит преодолеть множество препятствий
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

25 августа на лыжной базе «Динамо» (ул. Самаркандская, 2) состоится экстремальный забег «Стальной характер».

Для экстремалов подготовлена уникальная трасса протяженностью в 8 км с более 20 препятствиями. Участникам соревнований предстоит преодолеть четырехметровый бастион, нырнуть в ледяную ванну, проползти под колючей проволокой и многое другое.

В забеге могут принять все желающие старше 18 лет. Трассу можно проходить как одному, так и командой, в составе которой могут быть друзья, знакомые, родственники, коллеги. Попробовать пройти все испытания могут как неподготовленные люди, так и профессиональные спортсмены.

Регистрация участников начнется в 8 утра. Официальное открытие соревнований и старт первого забега намечен на 12 часов.

В прошлом году «Стальной характер» показали 800 человек. В этом году планируется, что выступят около 1500 спортсменов.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми при строительстве дома нашли артиллерийские снаряды
По факту обрушения стены ресторана «Никала Пиросмани» возбудили уголовное дело
В Перми осужден «телефонный террорист»
В Перми с 25 августа будет закрыто движение по Петропавловской
Пермячку, которую унесло в море в Крыму, спасли в Коктебельской бухте
В Березниках педофил напал на ребенка
Путешествие в цветочную усадьбу
Пропавший год назад 30-летний житель Пермского края найден мертвым
В Перми Генпрокуратура открыла «горячую линию» для обманутых дольщиков
В Прикамье 12-летний подросток погиб в бункере с зерном
В Перми закрыли буфет «Людмила», чтобы там никого не отравили
В Перми женщину с 14-летним ребенком сбили на пешеходном переходе
В Перми судебные приставы помогли матери вернуть дочь
Отопительный сезон в пермских школах и домах начнется 15 сентября
В Перми движение транспорта по шести полосам на ул. Героев Хасана откроют в ноябре
В Прикамье суд присяжных признал женщину виновной в убийстве своего сожителя
В Кунгуре спасли рабочего, который пострадал при разборе здания
Полицейские нашли коллектора, который избил в Перми артистку оперного театра
В Перми назначили дату рассмотрения апелляции по делу об избиении DJ Smash