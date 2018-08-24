Путешествие в цветочную усадьбу

СЕГОДНЯ 11:13 2018-08-24T11:13:13+03:00

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24 августа еще 30 студентов аграрного техникума отправятся в агрообразовательную экскурсию. Этим летом при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края запланировано проведение 5 таких мероприятий. Первое прошло в понедельник. 36 учащихся техникума посетили агрофирму «Труд». На этот раз будущих аграриев примет агрофирма «Усадьба».

ООО «Усадьба» - ведущий производитель саженцев, рассады овощных и цветочных культур, плодовых и декоративных деревьев и другой продукции сельскохозяйственного назначения в Пермском крае. Предприятие создано в 1996 году одним из выпускников Пермской сельскохозяйственной академии. Сегодня у компании несколько производственных площадок - в п. Фролы, д. Горбуново и д. Сибирь. ООО «Усадьба» - постоянный поставщик фасованных семян и грунта собственного производства в основные торговые сети г. Перми, производитель посадочного материала цветов и декоративных культур.

Во время экскурсии в агрофирму «Усадьба» студенты агротехникума посетят растениеводческий комплекс, а также цеха производства посадочных материалов, овощей закрытого/открытого грунта (саженцев, рассады овощных и цветочных культур, плодовых и декоративных деревьев и другой продукции сельскохозяйственного назначения).

Будущие аграрии смогут узнать о специфике работы растениеводческой компании и получить практические советы, которые помогут будущим специалистам сельскохозяйственной сферы при выборе места работы после окончания учебного заведения.

Также для студентов агротехникума будет организован семинар на тему «Агробизнес XXI века. Мировые тенденции». В его рамках будут обсуждаться следующие темы:

1. Понятие сельского хозяйства и его структура.

2. Особенности развития сельского хозяйства в России и за рубежом.

3. Роль сельского хозяйства в современной мировой экономике.

4. Проблемы развития сельского хозяйства.

5. Перспективы развития сельского хозяйства в мире.