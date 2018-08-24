Пропавший год назад 30-летний житель Пермского края найден мертвым
В Губахе найдено тело 30-летнего Рашида В., который пропал еще год назад. Напомним, в выходные в июле 2017 года он с друзьями поехал на рыбалку на реку Косьва. Ночью он в одиночку поплыл на металлической лодке по Широковскому водохранилищу со стороны притока Няр и пропал. Друзья и родственники забеспокоились, когда мужчина не вышел на связь.
Рашида В. разыскивали волонтеры и полиция. Была зацепка - лодка, которую прибило к берегу.
Но, как рассказал друг Рашида В., его нашли мертвым.
- Похороны состоялись сегодня, 24 августа, - сказал друг погибшего мужчины.
Ранее мы писали о том, что в Прикамье 12-летний подросток погиб в бункере с зерном. 22 августа в селе Тис Суксунского района трое подростков играли на территории зерносушильного комплекса.Из озорства 12-летний мальчик залез в бункер, заполненный зерном. Вертикальным транспортером мальчика затянуло в убывающее зерно, и он погиб.