Пропавший год назад 30-летний житель Пермского края найден мертвым

СЕГОДНЯ 10:42 2018-08-24T10:42:23+03:00

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В Губахе найдено тело 30-летнего Рашида В., который пропал еще год назад. Напомним, в выходные в июле 2017 года он с друзьями поехал на рыбалку на реку Косьва. Ночью он в одиночку поплыл на металлической лодке по Широковскому водохранилищу со стороны притока Няр и пропал. Друзья и родственники забеспокоились, когда мужчина не вышел на связь.

Рашида В. разыскивали волонтеры и полиция. Была зацепка - лодка, которую прибило к берегу.

Но, как рассказал друг Рашида В., его нашли мертвым.

- Похороны состоялись сегодня, 24 августа, - сказал друг погибшего мужчины.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье 12-летний подросток погиб в бункере с зерном. 22 августа в селе Тис Суксунского района трое подростков играли на территории зерносушильного комплекса.Из озорства 12-летний мальчик залез в бункер, заполненный зерном. Вертикальным транспортером мальчика затянуло в убывающее зерно, и он погиб.