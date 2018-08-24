2018-08-24T10:06:19+03:00
Общество

В Перми Генпрокуратура открыла «горячую линию» для обманутых дольщиков

Звонки будут приниматься по будним дням с 9 до 16 часов по московскому времени
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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С 24 августа управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе начинает принимать звонки на «горячую линию» по вопросам соблюдения законности в сфере долевого строительства.

Жители Прикамья могут сообщить о нарушениях сроков строительства, фактах хищения денежных средств дольщиков и других нарушениях их прав при долевом строительстве многоквартирных жилых домов.

Звонки будут приниматься с понедельника по пятницу по телефону (831) 278-45-24 с 9 до 16 часов по московскому времени.

«Горячая линия» будет работать до 28 сентября.

Мы также писали, что с 1 сентября Пермский краевой суд изменил график работы приема посетителей в выходные дни. Прием граждан будет проводиться каждую первую и третью субботу месяца с 10 до 12 часов. Ранее краевой суд посетителей принимал каждую субботу.

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