В Прикамье 12-летний подросток погиб в бункере с зерном

СЕГОДНЯ 09:55 2018-08-24T10:04:38+03:00

Его затянуло в убывающее зерно

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22 августа в селе Тис Суксунского района трое подростков играли на территории зерносушильного комплекса.

- Из озорства 12-летний мальчик залез в бункер, заполненный зерном, - сообщили в краевом следственном комитете. - Вертикальным транспортером мальчика затянуло в убывающее зерно, и он погиб.

При осмотре места следователи не нашли признаков того, что ребенок стал жертвой насильственных действий.

Возбуждено уголовное дело по статье (причинение смерти по неосторожности), назначена судебно-медицинская экспертиза для достоверного выяснения причины смерти подростка. Проводится комплекс следственных действий

Исходя из собранных доказательств, следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию лиц, отвечающих за соблюдение правил безопасности эксплуатации зерносушильного комплекса.

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