В Перми закрыли буфет «Людмила», чтобы там никого не отравили

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-24T09:47:28+03:00

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В Перми продолжают закрывать предприятия общественного питания. В Мотовилихинском районе буфет «Людмила» (ул. КИМ, 57) вызвал множество нареканий проверяющих органов.

Заведение требует ремонта и генеральной уборки: стены производственных помещений не отделаны влагоустойчивыми материалами, потолки в трещинах, а полы скользкие. Кроме того, туалет является общим как для клиентов, так и для работников.

Также выяснилось, что вся продукция хранится в одном месте, персонал не проходил гигиенического обучения и медицинского освидетельствования, сообщили в службе судебных приставов.

Мотовилихинский суд посчитал, что эти нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей и могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний. Учитывая это, он приостановил деятельность буфета на 30 суток.

Судебный пристав опечатал барную стойку, стеллажи с алкогольной продукцией, кассовый аппарат, компьютер и составил акт об административном приостановлении деятельности.