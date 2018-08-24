2018-08-24T09:48:00+03:00
Происшествия

В Перми женщину с 14-летним ребенком сбили на пешеходном переходе

Девочка госпитализирована в больницу
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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23 августа в Дзержинском районе в 19 часов 23-летний водитель «Лады Гранты» в районе дома по ул. Ветлужской, 2 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 53-летнюю женщину и 14-летнюю девочку. По предварительной информации, водитель легковушки в момент совершения ДТП совершал обгон.

Как сообщили в краевой полиции, пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу. Ребенок госпитализирован, женщине оказана медицинская помощь.

Также в полиции добавили, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы уже писали, что в Перми задержали водителя автобуса, который сбил на перекрестке 70-летнего велосипедиста. Мужчина сломал два ребра и ключицу. У него было разбито лицо и сотрясение мозга. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

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