В Перми судебные приставы помогли матери вернуть дочь

СЕГОДНЯ 07:22 2018-08-24T07:22:32+03:00

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В Свердловском районе Перми судебный пристав помогла матери вернуть ребенка. После развода трехгодовалая дочь осталась жить с матерью. По мировому соглашению, отец мог общаться с девочкой по субботам и забирать к себе на 5 дней.

Но отец, забрав дочь к себе, отказался отдать девочку матери. Женщина обратилась в службу судебных приставов. Мать была в подавленном состоянии и судебный пристав решила не затягивать дело и сразу поговорить с экс-супругом женщины.

Мужчина не хотел разговаривать с приставом, но в ходе разговора он согласился с тем, что отказ отдавать дочку матери он нарушает психику ребенка.

- Зная, что отношения между разведенными супругами напряженные, пристав предполагала, что отказ вернуть дочь продиктован желанием нарушить душевное спокойствие бывшей супруги, - рассказали в службе судебных приставов. - После продолжительного диалога мужчина подтвердил эту догадку, а заодно смог отпустить ситуацию, осознав, что его поведение наносит урон детской психике.

Передав девочку маме, мужчина заверил, что подобного больше не повторится.