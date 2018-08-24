Отопительный сезон в пермских школах и домах начнется 15 сентября

СЕГОДНЯ 06:54 2018-08-24T07:42:34+03:00

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В Перми отопительный сезон начнется 15 сентября. Соответствующее постановление подписал глава Перми Дмитрий Самойлов.

Первыми к теплу подключат объекты социальной сферы - школы, детские сады, больницы и т.д. В жилые дома тепло будет подано после того, как в течение 5 пяти дней температура воздуха не будет превышать 8 градусов.

Подготовка города к отопительному сезону должна завершиться до 1 сентября. Сейчас к подаче тепла полностью готовы только детские сады и школы. Готовность жилого фонда хуже. Лучшими районами по подготовке к зиме стали Индустриальный район, Дзержинский район, Свердловский районы, где процент готовности составляет около 75%, за ними идет Орджоникидзевский район – 74,7%, далее Кировский район – 73,8%. Хуже ситуация в Ленинском и Мотовилихинском районах.В целом готовность к отопительному сезону по городу составляет 75%.