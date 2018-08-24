В Перми движение транспорта по шести полосам на ул. Героев Хасана откроют в ноябре

СЕГОДНЯ 06:39 2018-08-24T09:55:49+03:00

Окончание всех работ будет произведено по графику – 1 декабря

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Движение автотранспорта по шести полосам на ул. Героев Хасана будет открыто на месяц раньше срока, 1 ноября, сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми. Запуск движения по левой стороне проезжей части от улицы Васильева до железнодорожного путепровода планируется в сентябре этого года. Окончание всех работ на объекте будет произведено по графику – 1 декабря.

Сейчас на левой стороне улицы Героев Хасана ведутся работы по асфальтированию, установке наружного освещения, светофоров.

Работы по расширению улицы Героев Хасана стали возможны после запуска поездов по новой эстакаде. После переключения поездов подрядчик разобрал старую насыпь с тоннелем, который традиционно считался «узким» горлышком на этом въезде в город.

В целом в Перми в этом году будет отремонтировано более миллиона кв. метров дорог. За 2016-2017 годы в городе отремонтировано два млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки – это площадь Восстания и улица Макаренко, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе.

Напомним, что следить за ходом дорожного ремонта в городе можно на интерактивной карте, размещенной на официальном сайте администрации Перми.