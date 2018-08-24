В Прикамье суд присяжных признал женщину виновной в убийстве своего сожителя

СЕГОДНЯ 06:26 2018-08-24T06:26:55+03:00

Она проведет 8 лет в исправительной колонии общего режима

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В Кизеле суд присяжных заседателей вынес вердикт 42-летней женщине. Она была признана виновной в убийстве своего сожителя.

Судом и следствием было установлено, что 17 марта этого года женщина выпивала в своей квартире с 31-летним сожителем. Как обычно, возникла ссора. Нетрезвая женщина взяла кухонный нож и нанесла несколько ударов своему обидчику. От полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщили в краевом следственном комитете.

На основании вердикта присяжных заседателей суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тем временем, мы писали, что полицейские нашли коллектора, который в середине августа напал и избил солистку оперного театра Валерию Лебедеву. В отношении 37-летнего мужчины возбуждено административное производство по статье «побои». Материалы дела направлены суд для рассмотрения.