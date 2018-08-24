В Кунгуре спасли рабочего, который пострадал при разборе здания

СЕГОДНЯ 06:08 2018-08-24T06:08:57+03:00

Изменить размер текста: A A

23 августа в Кунгуре понадобилась помощь спасателей. Около 15 часов рабочий разбирал здание бывшего МРЗ на улице Свободы. Прибывшие медики не смогли достать 25-летнего мужчину из-под завалов и обратились к спасателям.

- На место выехали спасатели ГОР 2 и пожарно-спасательные подразделения города, -сообщили в Кунгурской городской службе спасения. - После оказания медицинской помощи рабочему его транспортировали до кареты «скорой помощи» на ковшовых носилках.

С переломом ноги мужчина доставлен в кунгурскую городскую больницу.

22 августа нашли мертвым 59-летнего Сергея Терюхова. Мужчина пропал при странных обстоятельствах в микрорайоне Крохалева. По словам родных в минувшее воскресенье он ушел в гараж и не вернулся. Последний раз его видели в гаражном кооперативе около девяти вечера. Родные написали заявление в полицию, и полицейские подключились к поискам. Но 22 августа поиски были прекращены - мужчина найден мертвым.