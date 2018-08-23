2018-08-23T18:29:49+03:00
Происшествия

Полицейские нашли коллектора, который избил в Перми артистку оперного театра

Административное дело направили в суд для рассмотрения
Елена КОНОВА
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Полицейские нашли коллектора, который в середине августа напал и избил солистку оперного театра Валерию Лебедеву.

Напомним, девушка находилась дома, когда в ее дверь стали стучать коллекторы и звать некую Светлану. Валерия объясняла, что она не та, кого мужчины ищут. Но ей не поверили. Когда девушка достала телефон, чтобы снять коллекторов на видео, они кинулись ее и стали бить. Валерия вызвала «скорую», ей диагностировали травму челюсти.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, полицейские изучали записи с камер видеонаблюдения, расположенных у дома артистки, и нашли нападавшего на нее коллектора.

- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий его личность установлена, - сообщили в пресс-службе ведомства.- Им оказался 37-летний пермяк. Мужчину доставили в отдел внутренних дел. В отношении него возбуждено административное производство по статье «побои». Материалы дела направлены суд для рассмотрения.

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