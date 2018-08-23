2018-08-23T16:25:17+03:00
Общество

В Перми назначили дату рассмотрения апелляции по делу об избиении DJ Smash

Ее рассмотрят уже в сентябре
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Апелляция по делу об избиении DJ Smash в Пермском клубе состоится 19 сентября. Рассматривать апелляционные жалобы экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, осужденных за избиение музыканта, будут в Пермском краевом суде в 09.30.

Напомним, что музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) избили в пермском клубе в феврале этого года. Андрей Ширман нашел обидчиков - экс-депутата Телепнева и его друга Ванкевича - и подал на них в суд. В конце марта Александра Телепнева арестовали по подозрению в нападении на Андрея Ширмана. Суд освободил его под залог в 200 тысяч рублей.

Ленинский районный суд вынес приговор - назначить наказание бывшему депутату Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу по два года лишения свободы с пребыванием в колонии-поселении. Также выяснилось, что не только Андрей Ширман пострадал от рук Телепнева: экс-депутата обвинил в избиении студент из Перми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Телепнев - об избиении DJ Smash: "В ту ночь я не пил алкоголь и прекрасно помню, что никого не бил"

Бывший пермский депутат, которого известный музыкант обвиняет в избиении, настаивает на своей невиновности (Далее...)

В отношении Александра Телепнева, которого будут судить за избиение DJ Smash, возбуждено новое уголовное дело

В том же клубе "Дом культуры" бывший пермский депутат в алкогольном опьянении пристал к незнакомой девушке, а потом избил ее молодого человека (Далее...)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские нашли коллектора, который избил в Перми артистку оперного театра
В Прикамье утверждены нормативы обеспеченности населения детскими садами и школами
В Прикамье мать бросила новорожденную дочку и уехала в другой город
В Перми задержали водителя автобуса, который сбил на перекрестке 70-летнего велосипедиста
К 100-летию легендарного Евгения Вагнера ищут пациента, которому он спас ногу
В Прикамье бухгалтер присвоила более полумиллиона рублей
Пермячка отсудила более 100 тысяч рублей за бракованный iPhone 8
Замминистра экономического развития РФ оценил потенциал IT-отрасли в Прикамье
В Перми появится современный транспортно-пересадочный узел
В техникумы и колледжи Прикамья более 15 тысяч студентов поступят на «бюджет»
«Молот» занял последнее место в Кубке Прикамья
59-летнего пермяка, который ушел в гараж и не вернулся, нашли мертвым
Барсята, родившиеся в пермском зоопарке, получили имена
В Прикамье директор УК, который не платил своим работнику, сядет на скамью подсудимых
В Перми матч «Звезды» и юношами «Амкара» пройдет без зрителей
В Прикамье от гриппа и ОРВИ планируют привить почти половину населения
В Перми дом на Куйбышева, 103, где рухнул подъезд, капитально ремонтируют
Прикамская прокуратура заявила, что беспорядки в колонии №37 спровоцировали сами заключенные
На пермской набережной растянут 25-метровый российский флаг
В Перми жестоко избили финансового уполномоченного Жириновского
В Пермском молодежном форуме примут участие Мария Захарова и Антон Шипулин