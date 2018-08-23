В Перми назначили дату рассмотрения апелляции по делу об избиении DJ Smash

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-23T16:25:17+03:00

Ее рассмотрят уже в сентябре

Изменить размер текста: A A

Апелляция по делу об избиении DJ Smash в Пермском клубе состоится 19 сентября. Рассматривать апелляционные жалобы экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, осужденных за избиение музыканта, будут в Пермском краевом суде в 09.30.

Напомним, что музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) избили в пермском клубе в феврале этого года. Андрей Ширман нашел обидчиков - экс-депутата Телепнева и его друга Ванкевича - и подал на них в суд. В конце марта Александра Телепнева арестовали по подозрению в нападении на Андрея Ширмана. Суд освободил его под залог в 200 тысяч рублей.

Ленинский районный суд вынес приговор - назначить наказание бывшему депутату Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу по два года лишения свободы с пребыванием в колонии-поселении. Также выяснилось, что не только Андрей Ширман пострадал от рук Телепнева: экс-депутата обвинил в избиении студент из Перми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Телепнев - об избиении DJ Smash: "В ту ночь я не пил алкоголь и прекрасно помню, что никого не бил"

Бывший пермский депутат, которого известный музыкант обвиняет в избиении, настаивает на своей невиновности (Далее...)

В отношении Александра Телепнева, которого будут судить за избиение DJ Smash, возбуждено новое уголовное дело

В том же клубе "Дом культуры" бывший пермский депутат в алкогольном опьянении пристал к незнакомой девушке, а потом избил ее молодого человека (Далее...)