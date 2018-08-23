2018-08-23T16:12:34+03:00
Общество

В Прикамье утверждены нормативы обеспеченности населения детскими садами и школами

Минимально допустимый уровень в регионе должен составлять 61 место на 1000 человек
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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Постановлением Правительства Пермского края утверждены региональные нормативы градостроительной политики (РНГП) по обеспеченности населения объектами образования.

Решением краевых властей устанавливается уровень обеспеченности жителей края детскими садами и школами и максимальный уровень территориальной доступности объектов образования для населения. Так, согласно документу, минимально допустимый уровень обеспеченности детскими садами в регионе должен составлять 61 место на 1000 человек, школами — 119 мест на 1000 человек. Расчёт показателей РНГП произведен на основании полученных от муниципалитетов данных о количестве постоянного взрослого населения и детей в возрасте от 3 до 8 лет и от 7 до 18 лет в муниципальных образованиях Пермского края.

Ответственными за соблюдение новых нормативов в Пермском крае являются муниципалитеты. Задача муниципалитета на этапе принятия решения об использовании территории под жилищное строительство определить, за счет каких источников жители будут обеспечены доступными услугами дошкольного и школьного образования. Строительство соцобъектов может быть выполнено за счет бюджетных средств, либо за счет частных инвестиций, в том числе за счет девелопера.

«Цель нововведений — обеспечение людей обязательной государственной услугой — образованием. Этот параметр является одним из основных при формировании комфортных условий проживания, поэтому его необходимо учитывать при комплексном освоении территорий. Важно, чтобы жители, заселившись в свои новые квартиры, не сталкивались с проблемой отсутствия либо удаленности объектов социальной инфраструктуры. Без обеспечения нового жилья соцобъектами его нельзя считать полноценным», — пояснил первый заместитель председателя Правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

Отметим, в регионе уже есть положительный опыт решения вопросов по строительству необходимых объектов социальной инфраструктуры. В Перми заключены соглашения со строительной компанией «СМУ № 3 Сатурн-Р» и Группой компаний «КОРТРОС». В рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий застройщики обязались взять на себя работы по строительству в краевой столице детских садов.

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