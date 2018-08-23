В Прикамье мать бросила 2-летнюю дочку и уехала в другой город

СЕГОДНЯ 15:22 2018-08-23T15:43:38+03:00

А органы опеки бездействовали, не привлекали мать к ответственности

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В Частинском районе мать родила дочь и уехала в другой город, оставив ребенка на родственника. Она никак не участвует в воспитании ребенка, дочь не навещает и ее здоровьем не интересуется.

За два года органы опеки не предпринимали никаких действий.

- На протяжении двух лет уклонявшаяся от воспитания мать к какой-либо ответственности не привлекалась, - рассказали в краевой прокуратуре. - В судебном порядке вопрос об ограничении или лишении матери родительских прав не ставился.

По результатам проверки в адрес начальника территориального управления министерства социального развития внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Пермском районе от внезапной остановки сердца скончался 13-летний подросток. Тело мальчика 20 августа обнаружил отец. Он пришел домой и увидел мальчика, который был без признаков жизни. Следственный комитет проводит проверку смерти школьника.