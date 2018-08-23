В Перми задержали водителя автобуса, который сбил на перекрестке 70-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-23T15:04:27+03:00

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В Перми задержали водителя автобуса, который 21 августа на ул. Лебедева сбил 70-летнего велосипедиста. Мужчина сломал два ребра и ключицу. У него было разбито лицо и сотрясение мозга.

Из-за ремонта на улице Уральской, весь общественный транспорт ходит в объезд, в том числе, через улицу Лебедева.

- Мой папа ехал на велосипеде вдоль бортика, когда водитель автобуса начал в буквальном смысле прижимать его к обочине, - рассказывает пермячка Мария. – В итоге на перекрестке улиц Лебедева и Розалии Землячки он сбил папу задней частью автобуса и даже не остановился.

Удар был такой, что 70-летний мужчина вылетел на обочину. Очевидцы, которые в этот момент стояли на остановке, начали махать руками и кричать, чтобы водитель затормозил. Однако он продолжил движение.

- Сотрудники полиции установили, что на фасаде близлежащих домов и зданий установлены камеры наружного наблюдения, сектор обзора которых захватывает место ДТП, - рассказали в городском управлении ГИБДД. - Изучив все записи, инспекторы установили марку и цвет автобуса. Вскоре был задержан и водитель автобуса.

Решается вопрос о наказании водителя автобуса, который скрылся с места ДТП.