К 100-летию легендарного Евгения Вагнера ищут пациента, которому он спас ногу

СЕГОДНЯ 14:47 2018-08-23T14:47:37+03:00

О случае с восьмилетним Димой Климовым врач рассказал в своей книге

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К юбилею знаменитого пермского доктора Евгения Вагнера, именем которого названа краевая больница, коллеги доктора хотят снять фильм. Они хотят найти мальчика Диму Климова, об истории которого Евгений Вагнер написал в своей книге, изданной в 1987 году.

«Восьмилетний Дима Климов играл с друзьями у дома. Кто-то из озорников бросил в костер газовый баллон. Произошел взрыв. Диме как бритвой срезало правую ногу выше колена...», - вспоминал Вагнер в книге.

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу. Отец ребенка умолял врачей пришить ногу. Операцию начали через три часа после травмы. пять часов Евгений Вагнер боролся за то, чтобы сохранить ребенку ногу. Следующим утром операцию пришлось повторить – произошёл тотальный венозный тромбоз ноги.

«Ругал себя, ругал сотрудников, что после операции доверили наложить повязку на рану медсестре. Та добросовестно наложила вкруговую бинт, а к утру из-за отека тканей возник «венозный жгут», - рассказывал доктор.

Вторая операция прошла успешно. Две недели Дмитрий находился в палате интенсивной терапии под постоянным контролем врачей и медицинских сестер. На 14-е сутки швы сняты. Раны зажили без нагноения.

«Трудно и долго выхаживали мальчика. Старания и заботы увенчались успехом. Однако нога в результате операции стала короче. Решили удлинить её при помощи аппарата Г. А. Илизарова. Мальчик начал ходить. В клинике не было ни одного врача, не принявшего участия в судьбе Димы», - вспоминал Евгений Вагнер.

В краевой больнице имени Вагнера просят позвонить тех, кому известна судьба мальчика по телефону 89194465248 (Екатерина) или в приемную главного врача 8 (342) 426-24-03.