2018-08-23T14:18:03+03:00
Происшествия

В Прикамье бухгалтер присвоила более полумиллиона рублей

Руководство компании знало о хищении, но думало, что женщина вернет деньги
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чернушке осудили 47-летнего бухгалтера. Женщина, работая в коммерческой фирме, с апрель по декабрь 2016 года снимала со счетов деньги и тратила на себя. В общей сложности бухгалтер присвоила свыше 540 тысяч рублей.

Руководство фирмы заметило пропажу средств, но не обращалось в полицию, поскольку думало, что бухгалтер одумается и вернет присвоенные деньги. Однако женщина отдавать потраченные деньги не спешила, и в апреле этого года директор полиции собрался с духом и сообщил в полицию.

Расследование уголовного дела завершено. Суд оштрафовал нечистого на руку бухгалтера на 150 000 рублей. Кроме того, любительница красивой жизни на чужие деньги должна заплатить долг своей компании, сообщили в краевой полиции.

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