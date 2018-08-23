Пермячка отсудила более 100 тысяч рублей за бракованный iPhone 8

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-23T13:53:50+03:00

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Жительница Перми приобрела в магазине АО «Русская телефонная компания» iPhone 8, но он вскоре сломался: перестал включаться, заряжаться, камера не работала. Она обратилась в офис с претензией и потребовала вернуть 53 990 рублей, которые женщина потратила на покупку iPhone 8.

- Ответом на претензию стало предложение провести проверку качества товара, - сообщила пресс-служба краевого суда. - Когда проверка установила исправность аппарата, его владелица обратилась к независимому эксперту. Эксперт-товаровед выявил в телефоне неустранимый дефект. Тогда покупательница решила идти в суд.

Женщина потребовала взыскать с АО сумму, уплаченную за товар, неустойку за каждый день просрочки, оплатить юридические услуги, компенсировать моральный вред.

- Поскольку ответчик на судебное заседание не явился и доказательств, опровергающих установленные по делу обстоятельства, не представил, суд принял решение в пользу истца, - сообщили в пресс-службе. - Суд решил взыскать с Общества в пользу женщины денежные средства в размере 53990 рублей, а также неустойку в размере 53990 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, расходы на оплату услуг специалиста в размере 10000 рублей и штраф в размере 27495 рублей.