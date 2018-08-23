В Перми появится современный транспортно-пересадочный узел

СЕГОДНЯ 11:08 2018-08-23T11:08:41+03:00

Он соединит в одной точке сразу несколько видов транспорта

Изменить размер текста: A A

В среду, 22 августа, в Перми подписано соглашение между краевым Правительством и ОАО «РЖД». Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков.

Согласно документу краевые власти выкупают у ОАО «РЖД» недвижимое имущество, расположенное по адресу ул. Локомотивная, 18.

За счет полученных средств компания построит в краевом центре современный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на Перми-II. Он соединит в одной точке сразу несколько видов транспорта: к железнодорожному вокзалу присоединится автовокзал, а также трамвайное и автомобильное сообщение. Таким образом для жителей и гостей Прикамья будут созданы комфортные условия с точки зрения транспортной логистики.

По словам губернатора Максима Решетникова, земельный участок получит вторую жизнь – именно здесь предполагается провести новую магистраль, соединяющую центр города с ул. Стаханова. «Сейчас разрабатывается проект освоения участка. Предполагается, что большая часть земли будет использована под транспортную инфраструктуру, дороги. На этом участке планируется прохождение магистрали Стаханова-Строителей и внутренняя дорожная сеть, которая бы связала микрорайоны», — отмечает глава региона.

Также Максим Решетников отметил, что «Российские железные дороги» накопили большой опыт реализации крупных объектов транспортной инфраструктуры во время подготовки к Олимпийским играм и Чемпионату мира по футболу, поэтому у них есть необходимые компетенции для строительства современного ТПУ в Перми.

Кроме того, по словам губернатора, направляемые на покупку недвижимости средства будут вложены в строительство на территории Пермского края.

В своем комментарии заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков обозначил, что сейчас компания уже готовится приступить к проектированию ТПУ. «Этот проект будет построен в интересах жителей, и часть инфраструктуры, а именно, автовокзал, будет передана в пользование краевой администрации на льготных условиях, — говорит Андрей Старков. – В ближайшее время мы планируем приступить к проектированию, технические условия с нашей стороны готовы».

Напомним, на минувшем заседании Законодательного собрания депутаты поддержали выкуп у АО «РЖД» объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу ул. Локомотивная, 18. По предварительным расчётам выкупная цена составит порядка 800 миллионов рублей. Выкуп пойдёт в два этапа: часть суммы будет направлена в этом году, часть — в следующем.