2018-08-23T07:55:45+03:00
Спорт

«Молот» занял последнее место в Кубке Прикамья

В решающей игре «молотобойцы» уступили тюменскому «Рубину» 1:2 по буллитам
Константин КЯКИНЕН
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фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
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В Перми завершился Кубок Прикамья. Хозяева площадки, победив в первой игре курганский клуб «Зауралье» 5:2, затем проиграл две игры подряд. Во второй игре турнира «молотобойцы» уступили нефтекамскому «Торосу» 1:2, а затем с тем же счетом проиграли тюменскому «Рубину», но в серии послематчевых буллитов.

В решающей игре с тюменцами пермских хоккеистов устраивала лишь победа, но, к сожалению, «молотобойцы» проиграли в серии послематчевых буллитов 1:2. Единственную шайбу у пермяков незадолго до конца основного времени матча забросил Анатолий Васильев.

Таким образом, победителем XVII Кубка Прикамья стало «Зауралье», которого пермяки обыграли в первой встрече. Второе место занял «Рубин», третье - «Торос», «Молот-Прикамье» занял четвертое место.

Лучшим игроком турнира в составе «Молота-Прикамье» стал голкипер Георгий Анаркулов, сообщили в пресс-службе пермского клуба.

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