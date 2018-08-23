59-летнего пермяка, который ушел в гараж и не вернулся, нашли мертвым

СЕГОДНЯ 07:38 2018-08-23T07:38:17+03:00

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22 августа нашли мертвым 59-летнего Сергея Терюхова. Мужчина пропал при странных обстоятельствах в микрорайоне Крохалева. По словам родных в минувшее воскресенье он ушел в гараж и не вернулся. Последний раз его видели в гаражном кооперативе около девяти вечера.

На следующий день родным удалось дозвониться по телефону Серея Юрьевича, но им ответил детский голос. Оказалось, что дети нашли мобильник на улице.

- А еще раньше в лесополосе, метрах в десяти от гаража мы с братом обнаружили светло-коричневые мокасины, в которых папа ушел из дома, - рассказала дочь Ксения. - Ботинки аккуратно стояли рядышком, парой. Переобуться в гараже он не мог, он его даже не открывал. Все это очень странно, у нас даже нет никаких предположений, что могло случиться с папой. У него не было врагов, ему никто не угрожал. Раньше он работал дальнобойщиком, но в последнее время устроился сторожем в детский садик – дожидался пенсии.

Родные написали заявление в полицию, и полицейские подключились к поискам. Но 22 августа поиски были прекращены - мужчина найден мертвым. Об этом сособщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.