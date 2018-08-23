Барсята, родившиеся в пермском зоопарке, получили имена

СЕГОДНЯ 07:22 2018-08-23T07:24:43+03:00

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7 мая у барсихи Весляны родились три самки. До августа новорожденные сидели с мамой на карантине – в тесной «детской комнате», в которой даже окошек не было.

- Снежные барсы живут высоко в горах, выше трех километров, где практически нет никаких инфекций, поэтому у них ослабленный иммунитет, - объяснила ученый-секретарь Елена Бурдина. – Мы барсят даже взвешивать не стали, но они быстро прибавляют в весе – съедают почти по килограмму мяса в день каждая, это не считая маминого молочка.

Котят, как и их маму Весляну, назвали в честь прикамских речек - Вая, Красава и Серебрянка. Пермякам повезло: они смогут в ближайшее время наблюдать сразу за пятью пятнистыми ирбисами, как еще называют снежных барсов - до полутора лет народившиеся три барсихи-девочки будут при маме, никуда из Перми не уедут.