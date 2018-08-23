В Прикамье директор УК, который не платил своим работнику, сядет на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 06:57 2018-08-23T06:57:17+03:00

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В Очере перед судом предстанет исполнительный директор управляющей компании, обвиняемый в невыплате заработной платы, сообщили в краевом следственном комитете.

По версии следствия, в 2017 году руководитель УК, несмотря на имеющуюся финансовую возможность, не выплачивал сотруднику заработную плату. Долг перед сотрудником управляющей компании составил 49 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела исполнительный директор полностью погасил долг перед работник, однако от ответственности он не был освобожден. Уголовное дело завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, пермского следователя Эдгара Саркисяна оставили под стражей до 17 октября. Краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда. Напомним, высокопоставленного сотрудника Следственного управления задержали сотрудники ФСБ по подозрению в вымогательстве и получении взятки. Якобы Саркисян требовал от пермского бизнесмена 10 миллионов рублей.