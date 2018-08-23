В Перми матч «Звезды» и юношами «Амкара» пройдет без зрителей

СЕГОДНЯ 06:47 2018-08-23T06:47:32+03:00

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26 июля в Перми пройдет тренировочный матч, в котором сыграют «Звезда» и юношеская команда Центра подготовки молодых футболистов «Амкара», выступающая в третьей лиге.

Руководство «Звезды» приняло решение провести матч без зрителей, что вызвало недовольство пермских болельщиков. Фанаты «Амкара» заявили, что их просто не хотят видеть на стадионе «Звезда»

В силу того, что матч пройдёт в закрытом режиме, Пресс-службой клуба будет организована текстовая трансляция матча.

Напомним, из-за нечётного количества команд в группе «Урал-Приволжье», «Звезда» пропускает шестой тур ПФЛ. В связи с этим тренерский штаб принял решение заполнить паузу между играми тренировочным матчем в тот же день, когда играется очередной тур ПФЛ.

Следующий официальный матч «Звезда» в воскресенье, 2 сентября. На своем стадионе пермяки примут «КАМАЗ» из Набережных Челнов – лидера таблицы и одного из самых грозных клубов лиги. О времени начала матча будет сообщено дополнительно, сообщили в пресс-службе «Звезды».