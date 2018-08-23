В Прикамье от гриппа и ОРВИ планируют привить почти половину населения

СЕГОДНЯ 06:35 2018-08-23T06:35:52+03:00

В регионе готовятся к наступлению эпидемии

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Главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев подписал постановление, в котором обозначил основные меры профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

В частности перед началом эпидемического сезона планируется привить не менее 1 236 400 человек (47 % населения).

Он напомнил, что в прошлом сезоне были привиты 1 млн 87 тысяч человек (43,2% населения). При этом вакцинацию прошли свыше 406 тысяч детей.

Однако в феврале 2018 года на карантин были закрыты 642 школы, 233 детских садика и 48 профессиональных образовательных учреждений.

Таким образом, главным санитарный врач потребовал обеспечить прививками до 75% населения из группы риска и не менее 47% общего населения Прикамья. Больницы должны пополнить запас противовирусных средств и начать подготовку медицинского состава.