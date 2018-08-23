В Перми дом на Куйбышева, 103, где рухнул подъезд, капитально ремонтируют

СЕГОДНЯ 06:16 2018-08-23T06:16:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми капитально отремонтируют дом на Куйбышева, 103. В 2015 году подъезд дома рухнул, под завалами погибли два человека.

Подрядчик проведет ремонт фундамента наружных и несущих стен, ремонт кирпичной кладки, выполнит устройство ленточного фундамента и устройство бетонных крылец, - заявили в фонде капитального ремонта. - Также в доме будет произведено усиление конструкций подвала, ремонт и усиление балконных плит, окраска и оштукатуривание фасада.

По словам генерального директора фонда Дмитрия Баранова, собственники дома не остаются в стороне от процесса капитального ремонта.

Ремонтные работы начались 23 июля. Подрядная организация «Нью Граунд» завершила подготовительные работы и приступила к основному этапу ремонта. Общая стоимость работ составит 10,5 млн рублей. Срок завершение ремонта – не позднее 166 календарных дней с даты открытия объекта.

Сейчас проводятся работы в 200 домах. Всего же с начала действия программы фонд отремонтировал 717 многоквартирных домов. В 190 из них проведена замена аварийных лифтов на новые.