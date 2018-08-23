Прикамская прокуратура заявила, что беспорядки в колонии №37 спровоцировали сами заключенные

СЕГОДНЯ 06:02 2018-08-23T06:03:20+03:00

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В ночь с 17 на 18 августа в исправительной колонии № 37, расположенной в поселке Половинка Чусовского района Пермского края, вспыхнули беспорядки.

По информации ГУФСИН Пермского края, заговорщики намеренно нарушали дисциплину. Они хотели сменить начальника колонии, который, по их мнению, слишком требователен.

Прикамская прокуратура провела проверку и установила, что конфликт между отдельными группами осужденных провоцировал один из заключенных колонии. После того, как он ударил одного из заключенных, сотрудники колонии прибыли в отряд для задержания виновника конфликта.

- Осужденный их законные требования проигнорировал, вел себя агрессивно, его поддержали несколько других осужденных, - сообщили в краевой прокуратуре. - При задержании он демонстративно причинил себе порезы предплечья. После чего он был доставлен в дежурную часть ИК-37, ему незамедлительно оказана медицинская помощь.

Также сообщается, что еще четверо зачинщиков водворены в штрафной изолятор. Находясь в ШИЗО, еще один из участников беспорядков повредил предплечье. Ему также была оказана медицинская помощь.

По итогам проверки начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю внесено представление за отсутствие надлежащего надзора за поведением осужденных. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).