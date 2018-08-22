В Перми жестоко избили финансового уполномоченного Жириновского

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-22T15:14:19+03:00

В ЛДПР считают, что это связано с выборами

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21 августа в центре Перми средь белого дня на перекрёстке улиц Ленина и Плеханова было совершено нападение на финансового уполномоченного Владимира Жириновского по Пермскому краю, бывшего сотрудника полиции Дмитрия Демиденко. Об этом на свое странице в Facebook написал координатор регионального отделения партии ЛДПР Олег Постников.

- В Пермь вернулись девяностые, - пишет Олег Постников. - Жестокое избиение. Всевозможные травмы головы, сотрясение головного мозга. Нападавших было трое. Версия пока только одна - жена пострадавшего сейчас работает на выборах в городскую Думу Екатеринбурга и неоднократно получала угрозы в свой адрес и своей семьи.

Олег Постников отметил, что подано заявление в правоохранительные органы. Свидетелей инцидента просим обращаться в приемную ЛДПР на телефон горячей линии: (342) 246 22 98.

Автомобилистов, которые проезжали в момент инцидента этот участок улицы Ленина просят просмотреть записи автомобильных видеорегистраторов и предоставить их в штаб партии.