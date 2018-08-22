2018-08-22T15:14:19+03:00
Происшествия

В Перми жестоко избили финансового уполномоченного Жириновского

В ЛДПР считают, что это связано с выборами
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

21 августа в центре Перми средь белого дня на перекрёстке улиц Ленина и Плеханова было совершено нападение на финансового уполномоченного Владимира Жириновского по Пермскому краю, бывшего сотрудника полиции Дмитрия Демиденко. Об этом на свое странице в Facebook написал координатор регионального отделения партии ЛДПР Олег Постников.

- В Пермь вернулись девяностые, - пишет Олег Постников. - Жестокое избиение. Всевозможные травмы головы, сотрясение головного мозга. Нападавших было трое. Версия пока только одна - жена пострадавшего сейчас работает на выборах в городскую Думу Екатеринбурга и неоднократно получала угрозы в свой адрес и своей семьи.

Олег Постников отметил, что подано заявление в правоохранительные органы. Свидетелей инцидента просим обращаться в приемную ЛДПР на телефон горячей линии: (342) 246 22 98.

Автомобилистов, которые проезжали в момент инцидента этот участок улицы Ленина просят просмотреть записи автомобильных видеорегистраторов и предоставить их в штаб партии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пермской набережной растянут 25-метровый российский флаг
В Пермском молодежном форуме примут участие Мария Захарова и Антон Шипулин
Театр «У Моста» представит в новом сезоне 4 премьеры
Пермский краевой суд изменил график работы в выходные
Пермского следователя Эдгара Саркисяна оставили под стражей до 17 октября
В Прикамье руководство рудника отказывалось платить компенсацию пострадавшим работникам
В Березниках 42-летний мужчина избил сковородкой знакомую, а через несколько дней заколол ее ножом
В Пермском районе от внезапной остановки сердца скончался 13-летний подросток
В Перми водитель задержал грабителя, напавшего на женщину
Известная пермская актриса Ирина Максимкина переезжает в Екатеринбург
Самолет «Аэрофлота» не вылетел из Перми в Москву
В Перми в воскресенье пройдет день театра «У моста»
В Перми из-за сложных погодных условий вынужденно сел самолет, летевший в Сыктывкар
В центре Перми обстреляли трамвай №7 с пассажирами
График отключения воды в Перми 25 августа
В Перми прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в двух торговых центрах
В Прикамье следственный комитет проверяет информацию о беспорядках в колонии
На директора прикамской управляющей компании «Комфорт Сервис» завели уголовное дело
В эфире радио «КП»-Пермь» выступит директор психологического центра Юрий Вагин
В Прикамье в первом полугодии добровольно ушли из жизни 357 человек
В Перми у наркодилера изъяли 1 кг героина
В Прикамье легковушка насмерть сбила лося