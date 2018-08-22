В Пермском молодежном форуме примут участие Мария Захарова и Антон Шипулин

СЕГОДНЯ 14:48 2018-08-22T14:48:45+03:00

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9 сентября в Перми состоится третий Молодежный форум «Пермский период». Его главной площадкой станет территория завода «Ремпутьмаш» (бывший завод им. Шпагина). В этот же день пройдет Пермский марафон и концерт на площади перед Театром-Театром.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала, что в качестве спикеров форума выступят Александр Аузан — декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Антон Шипулин — биатлонист, Эркен Кагаров — арт-директор студии Артемия Лебедева, Мария Захарова — директор Департамента информации и печати МИД РФ.

На форум уже зарегистрировались порядка 900 человек. Для участников форума состоятся мастер-классы по организации событий в области спорта, творчества и культуры. В перерывах между секциями участники увидят гонки квадрокоптеров, киберспортивный матч, смогут сфотографироваться в «галерее мемов», полазить по скалодрому и многое другое.

Регистрация на форум продолжается, она доступна по ссылке.