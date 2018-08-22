Театр «У Моста» представит в новом сезоне 4 премьеры

СЕГОДНЯ 12:25 2018-08-22T12:25:20+03:00

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Первая премьера нового сезона - спектакль «Невольницы» Александра Островского в постановке московского режиссера Владимира Берзина. 15 и 16 сентября зрители увидят историю неравного брака. Молодую девушку пристраивают замуж за пожилого богача. Но и для нее этот брак неслучаен: молодой «бессребреник», предмет романтической любви, служит у ее мужа. Что предпочтет молодая жена – верность «невольницы» или запретную любовь? Непредсказуемая природа женских чувств может привести к чему угодно…

Любовную тему продолжит премьера музыкальной комедии «Женихи» Исаака Дунаевского. Московский режиссер Алла Чепинога и труппа театра подарит в ноябре поклонникам встречу с настоящей мистической опереттой. Действие происходит в годы НЭПа. Умер трактирщик. Его еще не успели похоронить, а к молодой трактирщице Аграфене Саввишне уже начали свататься женихи. Их пятеро: дьякон, извозчик, повар, гробовщик и биллиардный маркер. Что победит – чувства или разум, и кого из женихов благословит с того света трактирщик?

В декабре театр «У Моста» представит сразу две премьеры. 15 декабря зрители увидят спектакль «Пиросмани» режиссера Зураба Нанобашвили.. Персонажи, выходя один за другим из оживающих картин Пиросмани, беседуют с художником. Они недовольны тем, как изображены, и не разделяют его миропонимания. Чем закончится этот мистический поединок, кто кого победит: создатель – своих героев, или они – его?

25 декабря состоится премьера спектакля режиссера Сергея Федотова «Рейвенскрофт». На сцене публику ждет встреча с головоломным детективным сюжетом, в котором загадка удачно сочетается с отличным юмором. Зрителям придется поломать голову над главным вопросом – так кто же убил слугу? На первый взгляд это несчастный случай, но детектив чувствует, что все не так как кажется. А все женщины, живущие в доме, постоянно путаются в своих показаниях и противоречат друг другу.