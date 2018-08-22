2018-08-22T11:09:03+03:00
Общество

Пермский краевой суд изменил график работы в выходные

Если раньше он принимал людей каждую субботу, то теперь только через одну
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--Фото: архив "КП"
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С 1 сентября Пермский краевой суд изменил график работы приема посетителей в выходные дни. Прием граждан будет проводиться каждую первую и третью субботу месяца с 10 до 12 часов. Ранее краевой суд посетителей принимали каждую субботу.

В будние дни прием граждан осуществляется по прежнему графику. С понедельника по четверг с 9 до 18 часов, а в пятницу с 9до 17 часов, без перерыва на обед.

Напомним, прием граждан осуществляют помощники судей. Они принимают исковые заявления граждан и необходимые к ним документы, а также оказывают помощь в разъяснении процессуального законодательства.

Ранее мы писали, что жители Пермского края могут оплачивать штрафы за парковку через Госуслуги. Оплата возможна с помощью банковских карт, с мобильного телефона и средствами с электронных кошельков.Как пояснили в региональном министерстве информационного развития и связи, для оплаты нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, затем на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля и водителя.

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