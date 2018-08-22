2018-08-22T10:54:06+03:00
Происшествия

Пермского следователя Эдгара Саркисяна оставили под стражей до 17 октября

Краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Скриншот из сюжета телеканала "Рифей-Пермь".Скриншот из сюжета телеканала "Рифей-Пермь".
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В среду, 22 августа, Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу заместителя руководителя Пермского межрайонного следственного отдела Эдгара Саркисяна. Напомним, высокопоставленного сотрудника Следственного управления задержали сотрудники ФСБ по подозрению в вымогательстве и получении взятки. Якобы Саркисян требовал от пермского бизнесмена 10 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве». И решением Ленинского районного суда в субботу, 18 августа, по ходатайству следователя заместитель руководителя Пермского межрайонного следственного отдела был арестован на два месяца.

Но Эдгар Саркисян не признал вину и попытался обжаловать свой арест. Он подал апелляционную жалобу. Пермский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда. И Эдгар Саркисян останется под стражей до 17 октября.

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