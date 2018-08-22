В Прикамье руководство рудника отказывалось платить компенсацию пострадавшим работникам

СЕГОДНЯ 10:49 2018-08-22T10:49:48+03:00

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В Прикамье пострадавшие на руднике получили компенсацию за моральный вред в размере 600 тысяч рублей. Во время работы по добыче и переработке хромитовых руд один из горняков повредил осколком камня глаз, а другой - руку. Добровольно оплачивать страховой случай руководитель рудника не стал. Горняки обратились в суд, который обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Однако оплачивать компенсацию директор рудника не спешил. Судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 46 тысяч рублей. Кроме того, директору было запрещено совершать сделки со своим автомобилем, а также арестованы расчетные счета организации.

После применения штрафных санкций руководство предприятия предпочло рассчитаться с задолженностью. Денежные средства перечислены пострадавшим горнякам, сообщили в службе судебных приставов.