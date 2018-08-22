В Березниках 42-летний мужчина избил сковородкой знакомую, а через несколько дней заколол ее ножом

СЕГОДНЯ 10:18 2018-08-22T10:19:11+03:00

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В Березниках в квартире на ул. Ломоносова постоянно распивали спиртные напитки. В мае 2018 года в один из вечеров 42-летний березниковец избил сковородкой свою 52-летнюю знакомую. Через несколько дней они вновь выпивали вместе в этой же квартире. На этот раз мужчина взял нож и ударил женщину, которая от полученных ран скончалась на месте, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Расследование уголовного дела завершено. Мужчине предъявили обвинение по двум статьям Уголовного Кодекса - причинение легкого вреда здоровья и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего Материалы дела переданы в суд.

Тем временем, как мы раньше писали, в Пермском районе от внезапной остановки сердца скончался 13-летний подросток. Следственный комитет проводит проверку смерти школьника.