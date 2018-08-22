В Пермском районе от внезапной остановки сердца скончался 13-летний подросток

СЕГОДНЯ 10:01 2018-08-22T10:02:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском районе умер 13-летний подросток. Тело мальчика 20 августа обнаружил отец. Он пришел домой и увидел мальчика, который был без признаков жизни. Подросток в момент остановки сердца был в квартире один.

Папа школьника вызвал полицию. При осмотре на месте происшествия следователи не нашли следов насильственной смерти на теле ребенка. Предположительно, смерть наступила в результате внезапной остановки сердца, отметили в краевом следственном комитете.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза для достоверного выяснения причины смерти подростка, изъяты интересующие следствие предметы.

Ранее мы писали, что в Прикамье следственный комитет проверяет информацию о беспорядках в колонии. Осужденные хотели сместить начальство исправительной колонии.